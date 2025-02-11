Erzurumspor FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, 12 Şubat 2024 Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde aldığı 12 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet ve 40 puan ile 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, en yakın takipçisi başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile Kazımkarabekir Stadyumu'nda 12 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00'da karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlı takım tarafından yapılan paylaşımda, "Gençlerbirliği maçı hazırlıklarımız sürüyor. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, takımımızın antrenmanını takip etti ve Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile bir süre sohbet etti" denildi.

Hakan Kutlu: "Bu renkler için emek vermek benim için onur"

Bu arada mavi-beyaz camiada üçüncü yılını dolduran Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Başkanımız Ahmet Dal ve Erzurumspor Futbol Kulübü'ne, anlamlı jestiniz ve zarif takdiriniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Erzurumspor ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Başkanımızın kıymetli takdiri, kulübümüzün vefası ve büyük Erzurumspor taraftarının sevgisi, bu camianın ne kadar güçlü bağlarla kenetlendiğinin en güzel göstergesidir. Sizlerle birlikte yol almak ve bu renkler için emek vermek benim için her zaman onurdur. Başta Başkanımız olmak üzere, Erzurumspor Futbol Kulübü'nün değerli yönetimine, oyuncularımıza ve büyük Erzurumspor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte nice başarılara" diye konuştu. - ERZURUM