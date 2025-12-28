Haberler

Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çorum FK maçının ardından bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirtti. Takım, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında 1-0'lık skorla galip geldi.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Çorum FK'yı 1-0'lık skorla yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Araya girmeden önce 3-5 günlük izin öncesinde bizim için bir galibiyete daha ihtiyaç vardı. Geçen hafta Bandırma maçını gol yemeden kazanarak sıralamada yukarı çıkmıştık. Bugün de kazanarak iki basamak daha yükselme ve rakibimizi altımıza alma şansımız vardı. Bu durum bizim için önemli bir motivasyondu. Oyun ve mücadele anlamında bugün ortaya konan performans bizim için yeterliydi. Hava şartları gerçekten çok zordu. Kar yağışının ardından ayazın etkisiyle ilk yarıda iki takım da bundan etkilendi. Buna rağmen temiz bir maç oldu, oyun çok fazla durmadı. Tempo daha yüksek olabilirdi ama bu soğukta kolay değil. Gol yemeden kazanmak bizim adımıza çok değerliydi. Ligin ilk yarısı bitti ama önümüzde uzun bir ikinci yarı var. Aynı sabır, coşku, disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam etmek zorundayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
