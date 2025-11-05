Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan Futbolda Hakem Manipülasyonu Açıklaması

Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal, düzenlenen basın toplantısında kulüp ve takım hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türk futbolunda hep güzelliklerle anılmak istediklerini vurgulayan Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal, futboldaki hakem gelişmelerini değerlendirirken, "Hakemlerin bahis oynaması hemen hemen dünyanın her yerinde var. Hatta çok fazlası var. Çok ağır şekilde spor müsabakalarının manipüle edildiğini biliyoruz. Türkiye'de bununla alakalı çalışma başlatıldı. Adliye ve federasyon nezdinde soruşturmalar yapılıyor. Süreci takip ediyoruz. Hassasiyetli içindeyiz. Masumiyet karinesi de gözardı edilmeden maçları manipüle eden, insanların emeklerini ve heyecanlarına ihanet eden bir süreç bu. Detaylı ve bu işe bulaşmış, organize suç örgütü haline gelmiş, telaffuz edilmesi güç rakamlara ulaşan kim varsa bunların çökertilmesi gerek. Futbolumuzun geleceğini kurtarmamız lazım.

"Beraberliklerden ders çıkarıyoruz"

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, yaptığı değerlendirmede "Kulübümüzde bizi terk etmeyen, çok sayıda teklif almasına rağmen ayrılmayan arkadaşlarımız var. Eren Tozlu'yu tebrik ediyorum, lig tarihinin en golcü Türk oyuncusu oldu. Orhan Ovacıklı'ya da vefalı duruşu için teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza kulübe kattıkları değer için minnettarız. Maalesef kazanabileceğimiz maçlarda berabere kaldık, bu tür yol kazaları olabiliyor ama takımımız bu süreçlere rağmen yoluna devam ediyor ve edecek. Taraftarımızdan destek istiyoruz. 3-0 önde olduğumuz bir maçın 3-3 bitmesine çok üzüldük. Pendik'e 25 dakikada 3 gol atmak kolay değildi, ancak bu beraberlik bizi moral olarak etkiledi. Diğer beraberliklerden de ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Altyapı bizim için çok önemli"

Takımın farklı bir oyun formatında, hücum ve oyun odaklı, rakibe daha az pozisyon veren bir anlayışla mücadele ettiğini vurgulayan Dal, "Bu kolay değil ama hocamız sistemi oturtmaya çalışıyor. Takımımız daha fazla konsantre olarak galibiyetler alacaktır. Son iki maçta aldığımız galibiyetlerle çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. U14, U15, U16, U17 ve U19 olmak üzere beş altyapı takımımız var, 400'ün üzerinde oyuncu ile ilgileniyoruz. EBSSK bizim pilot takımımız ve BAL Ligi'nde mücadele ediyor. Erzurumspor FK altyapısından yetişmiş 24 oyuncumuz orada forma giyiyor. Şu anda Erzurum'da futbol oynayan yaklaşık 1000 kişi Erzurumspor FK altyapısında forma giyiyor" şeklinde konuştu.

"Erzurumspor'da altın dönemde gelecek"

Erzurumspor'un şu an futbolda gümüş dönemini yaşadığını vurgulayarak, "Birkaç yıl içinde inşallah altın dönemini yaşayacak. Yıllardır antrenmanlarda özellikle kış aylarında yaşadığımız saha sorununu bu sezon çözdük. Alttan ısıtmalı antrenman sahamız tamamlandı, takımımız orada çalışacak. Stadımız da aynı şekilde bu sisteme sahip. Erzurumspor'un yarınını düşünüyoruz, hedefimiz elbette Süper Lig'e çıkmak ancak sürdürülebilir bir başarı da istiyoruz. Yeni bir tesis kazandıracağız, bunun da müjdesini verelim. Taraftarımız her zaman haklı, bizim de boynumuz kıldan ince. Yarın yapılacak antrenmana tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar ilerlemek istiyoruz, umarım iyi bir kura çekip grup aşamasına kalırız" diye konuştu.

"Yeni stadın takipçisi olacağız"

Erzurum'a yapılması planlanan stadın sıkı takipçisi olduklarını anlatan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sözlerine şöyle devam etti, " Bu stad bizim değil Erzurum'un olacak elbette. Stadın çok büyük bir kompleks olarak planlanması süreci uzattı ama bu ayın sonunda ihalesi yapılacak. Uluslararası organizasyonlarda kullanılabilecek, şehrin tamamına hizmet edecek, en iyi şekilde olması için mücadele veriyoruz. Kulübün yaklaşık 40 dosyadan oluşan tüm transfer cezalarını kapattık. Süper Lig'e çıkmış bir kulübün başkanı olmayı çok isterim, yüksek bütçeli kulüplerle mücadele ediyoruz ama kulübümüzü ağır sorumluluk altına sokmadan ilerliyoruz. Sadece altyapının aylık deplasman maliyeti 1 milyon liraya yaklaşıyor. Maç, malzeme ve deplasman giderleriyle birlikte büyük bir ekonomik yük taşıyoruz. Daha başarılı olmanın yollarını arıyoruz. 'Biz daha iyi yönetiriz' diyen herkese kapımız açık. U15 hocamız Savaş hocamızın tedavi sürecinde yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca SMA hastası Teoman bebek için sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Bu haftaki maçta Teoman bebeği ve ailesini ağırlayacağız, tüm resmi hesaplarımızdan da paylaşım yapacağız. 3616'ya 'TEO' yazıp göndererek destek olabilirsiniz. 3,5 aylık Teoman Çiftçi'nin 6 aylık olmadan ilacını alması gerekiyor. Erzurumspor camiası olarak Teoman bebeği kurtarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" - ERZURUM