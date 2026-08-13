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Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Erzurumspor FK, Süper Lig 1. haftasında 16 Ağustos Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde devam ediyor. Dadaşlar, kendi tesislerinde sabah ve akşam antrenmanları yaparken, 15 Ağustos Cumartesi günü kara yoluyla Diyarbakır'a gidecek ve son antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 1. haftasında 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıkları kapsamında dün sabah ve akşam saatlerinde kendi tesislerinde antrenman yaptı. Dadaşlar, bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sezona deplasmanda başlayacak olan Erzurumspor FK, Erzurum'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 15 Ağustos Cumartesi günü kara yoluyla Diyarbakır'a gidecek. Mavi-beyazlı ekip, Diyarbakır'da yapacağı son antrenmanın ardından karşılaşma saatini bekleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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