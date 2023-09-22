Erzurumspor FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1.Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu deplasmanda karşı karşıya geleceği Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde aldığı 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan cetvelinin 10. sırasında yer alan Erzurumspor'da hedef deplasmanda puan almak. Erzurumspor taraftarı, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenmanı ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete baklava ikram ettiler.

Trendyol 1.Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu deplasmanda karşı karşıya geleceği Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde aldığı 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan cetvelinin 10. sırasında yer alan Erzurumspor'da hedef deplasmanda puan almak. 24 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 19: 00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı takımda morallerinin oldukça yerinde olduğu görüldü. Erzurumspor taraftarı, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenmanı ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete baklava ikram ettiler.

TFF Adanaspor-Erzurumspor FK karşılaşmasını Alper Akarsu( Hakem), Ali Uğurtan Demirtaş (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Pekmezci (2. Yardımcı Hakem) ve Erdem Mertoğlu (Dördüncü Hakem) yöneteceğini açıkladı. - ERZURUM