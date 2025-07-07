Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Futbolcular, laktat testi ve çeşitli antrenmanlarla form tutmaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Futbolculara sabah saatlerinde Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler ve kulüp antrenörü Doç. Dr. Gökhan Atasever nezaretinde laktat testi yapıldı.

Erzurum temsilcisi, akşamki antrenmanda ise teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışması yaparak günü tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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