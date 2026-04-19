Erzurumspor'da Başkan Ahmet Dal şampiyonluğu kaybettiği annesine armağan etti

SÜPER Lig'de Bodrum FK'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'da başkan Ahmet Dal şampiyonluğu maçtan 3 gün önce kaybettiği annesi Zuhal Dal'a armağan etti. Bodrum deplasmanındaki şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar da tribünde, "Mekanın cennet olsun Zuhal anne" yazılı pankart açtı. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, maçın ardından yaptığı açıklamada "Öncelikle böyle bir şampiyonluktan dolayı Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim bize bu güzelliği yaşattı. Bütün Erzurumsporluları, bütün Erzurumluları, bizi takip eden başka şehirde yaşayan ama Erzurumspor'un gerçekten mücadelesini alkışlayan, destekleyen, geçirmiş olduğu süreçlerin farkında olan, bizi uzun süredir takip eden insanlar var. Bu şampiyonluk onlara armağan olsun" dedi.

'KOLAY OLMADI'

"Tabii kolay bir süreç değil" diyen Ahmet Dal, "2021-2022 sezonu devre arasında başlayan, 5 dönem boyunca 2,5 yıl transfer yasağı olan, 2 sezon 3 sezon puan silme cezası alan, transfer yasağı olan, transfer yapamayan, mevcut kadrosundaki oyuncuları her sezon kaybeden, yeni transfer yapamadığı için altyapıdan U19'dan, U18'den, U17'den takviyelerle ligde kalan bir Erzurumspor; 2,5 yıl ve o günlerden bugünlere Erzurumspor'un gelişi dünya futbol tarihinde çok anlamlı ve çok özel bir şampiyonluk olarak yerini aldı" diye konuştu.

'TARİHE GEÇEN BİR ŞAMPİYONLUK'

Tarihe geçen şampiyonluk elde ettiklerini ifade eden Ahmet Dal, "Tabii ki Erzurumspor her sene bir rekor kırıyor. Bu sene de gerçekten çok üst düzey maçlar, üst düzey futbol ve elde edilen puanlarla özellikle ligin ikinci yarısında Erzurumsporumuz tarihe geçecek sonuçlara imza attı. Ben hocamız Serkan Kutlu ve ekibine, futbolcularımıza, kaptanlarımıza, yerli-yabancı bütün oyuncularımıza, gençlerimize, oynayan oynamayan, kenarda bekleyen, yedek olan, kadroda olan olmayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta herkesin payı var. Tabii ki taraftarımız bizi en dar günde, en zor günde yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SEKMEN'E ÖZEL TEŞEKKÜR

"Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde, son 10 yılda olduğu gibi 3'üncü defa Süper Lig'e çıkışında olduğu gibi bu kulübe 5'inci kupayı kazandırmamıza vesile olan en başta Onursal Başkanımız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e ben teşekkür ediyorum" diyen Dal, "Burada birinci sıraya yazılacak isim odur. Hem tesisleşme hamlesiyle ki bu sene alttan ısıtmalı antrenman sahamızın çok ciddi faydasını gördük. Stadımızın zemini değişti, hibrit çime döndü. Bu anlamda Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerimize, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, stat personelimize teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok çok katkı sağladılar. Çünkü geçen sene hatırlarsanız işte bazı maçlarımızı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Deprem nedeniyle ilk sene, ilk deprem olduğunda ligin ikinci yarısını dışarıda oynamak durumunda kaldık. ve düşünsenize; stat arıyorsunuz, tesis arıyorsunuz, otel arıyorsunuz, sürekli deplasmandasınız. O günlerde Erzurumspor düşmedi ve ben bugünlerin hayalini kurmuştum. Bu sezonun başında da o parolalarla çıktık ve Erzurumsporumuz şu anda tarihe geçen bir şampiyonluk elde etti" diye konuştu.

'HİÇ VAZGEÇMEYEREK BU NOKTAYA GELDİK'

Başkan Dal, "Tabii ki kolay değil. Bu şampiyonluğun çok büyük bir hikayesi var. Tüm futbolseverlere içimizde yaşadığımız, dışarıya yansıtamadığımız, belirli sebeplerle de yansıtmadığımız ama içeride yaşadıklarımız, bir futbol takımının dününü, bugününü ve yarınını en güzel şekilde anlatacak bir kısa film, bir belgeselle tüm futbol kamuoyuna anlatacağız. 'Öze dönüş' dedik; kulübümüzün adını değiştirdik, logosunu değiştirdik, anlayışını, mantalitesini değiştirdik, kurumsallaştık ve daha da ileriye gideceğiz bu anlamda. ve her şeyden önemlisi; herkesin, taraflı tarafsız takdirini kazanan saha içerisindeki duruşuyla, tribünde taraftarıyla, bizler yönetici olarak yaptıklarımızla Erzurumspor'u ve Erzurumluları en güzel şekilde temsil edecek bir takım olma hedefimiz var ve bu hedefe ulaştık, ulaşıyoruz. 'Küllerimizden doğuyoruz' dedik, küllerimizden doğduk. 'Öze dönüş' dedik, öze döndük. ve tabii ki en çok biz üzüldük; hele ki transfer yasakları ve küme düşme tehlikeleri bunlar gerçekten taraftarımızı çok üzdü ama bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun o çektiğimiz sıkıntıların karşısında çalışarak, sebat ederek ve hiç vazgeçmeyerek, kenetlenerek takım içerisinde en önemlisi bu noktaya geldik" şeklinde konuştu.

TRANSFER YASAKLISI TAKIMDA KALANLARIN EMEKLERİ BÜYÜK

Dal, "Transfer yasağı olduğu dönemde başta Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Yumlu olmak üzere Sefa'yı sayabilirim. Önceki yıllarda Batuhan, Süleyman, aramızda olup da ayrılan arkadaşlar var; onların da katkısı var. Çalışan teknik direktörlerimiz, Hakan hocamız, ondan önce Muzaffer Bilazer hocamız; onların çok büyük katkısı var. Yani bu şampiyonlukta herkesin katkısı var, kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Tabii ki şehrimizin büyükleri var; Valimiz, önceki Valimiz, şimdiki İçişleri Bakanımızın destekleri oldu. Şu an halihazırda Erzurum milletvekillerimiz, önceki dönem İçişleri Bakanımız Selami Altınok Bey; onların çok ciddi katkısı oldu. Bizi hep desteklediler, olumsuz sonuçlarımızda arayıp motive ettiler. Tabii ki uzar gider bu liste, unuttuklarım affetsinler" dedi.

'ANNEME VE BABAMA ŞAMPİYONLUĞU ARMAĞAN EDİYORUM'

"Ve tabii ki en önemlisi, bugünlere gelmemizde beni hep destekleyen, en çok arkamda duran babama ben bu şampiyonluğu armağan ediyorum" diyen Başkan Dal, "Babam yalnız kaldı; annemi kaybettik 3 gün önce. ve annem de yani futbolu bizimle takip ederdi. Onlar öyle açıp maç izleyen insanlar değillerdi ama benim başkanlığım döneminde sadece o da değil, bütün akrabalarımız, herkes, arkadaşlarımız Erzurumspor'u takip ettiler. Tabii ki üzücü bir hafta oldu benim için. Transfer yasağını açtığım hafta annemin kanser haberini almıştım, kanser olduğu haberini. Bu hafta da şampiyonlukta, 3 gün önce annem vefat etti. Ben anneme ve babama bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Tabii ki benim hep yanımda olan yönetici arkadaşlarım var, hiç incitmediler beni. Hep yanımda oldular; içeride, dışarıda, bütün deplasmanlarda güçleri yettikçe, imkanları yettikçe bu şampiyonluğa katkı sağladılar. Kulüp personelimiz, medya sorumlumuz, kulüp müdürümüz; bütün arkadaşların hepsinin emeği var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk Erzurumsporumuza hayırlı olsun. Erzurum kazandı diyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı