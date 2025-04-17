Erzurumlu Taekwondo Antrenörü Arif Budak, Genç Milli Takımıyla Avrupa Şampiyonu Oldu

Erzurum GSİM Taekwondo Antrenörü Arif Budak'ın da Teknik Kurul Üyesi ve antrenör olarak görev yaptığı Taekwondo Genç Milli takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.

Bahri Tanrıkulu'nun göreve gelmesiyle birlikte taekwondo da çıkışına devam eden Türkiye, gençlerde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Taekwondo antrenörü olarak görev yapan ve Milli takımda da görev alan Arif Budak'lı, Genç Milli Taekwondo Takımımız, Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak altın kupayı Türkiye'ye getirdi.

Budak çok mutluyuz

Milli takımda görev almaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Antrenör Arif Budak, 'Estonya'da 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandık. Avrupa'nın zirvesine çıktık bunun için çok mutluyuz. Bizi bu göreve layık gören Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Ayrıca bizlere her zaman destek veren İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e müteşekkiriz" dedi. - ERZURUM