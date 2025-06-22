Erzurum Valisi, Yükseklik Korkusunu Yendi ve Yamaç Paraşütü ile Zirveye Uçtu

Erzurum Valisi, Yükseklik Korkusunu Yendi ve Yamaç Paraşütü ile Zirveye Uçtu
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ekstrem sporlar ile şehrin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla yamaç paraşütü ile 2453 rakımlı Çobandede Dağı'ndan Erzurum Ovası'na atlayış yaptı. Yükseklik korkusunu yenen Çiftçi, Erzurum'daki alternatif sporların tanıtımına öncülük ediyor.

Ekstrem spor tutkunu olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu defa zirveden Erzurum Ovası'na yamaç paraşüdü ile atlayış yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, hem ilin tanıtımını yapmak hem de Erzurum'da her türlü alternatif ekstrem sporların yapılacağını göstermek amacıyla adrenalin dolu etkinlikleri kendisi deneyimliyor. Kayaktan, at biniciliğine, dağ bisikletinden, raftinge, buz tırmanışı ve off-road gibi daha birçok heyecan dolu sporu ilk kez yapan Çiftçi, yükseklik korkusu olmasına rağmen bu defa da yaklaşık 2453 rakımlı tepeden Erzurum Ovası'na süzüldü.

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, benzeri etkinliklerin kesintisiz devam edeceğini ifade ederek, "Erzurum'un doğal güzelliklerini keşfetmeye, yaşamaya ve yaz sporları birlikte tanıtmaya devam ediyoruz. Erzurum Ovasını doğudan kucaklayan 2453 Rakımlı Çobandede Dağı'nda yamaç paraşutü deneyimi yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi: "Yükseklik korkumu bu sayede yendim"

Yamaç Paraşüdü Tandem Pilotu Bayram Yücel eşliğinde; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de yamaç paraşütü ile zirveden heyecan dolu atlayışlar gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri 2025 Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum'da her türlü sporun yapılabileceğini göstermek amacıyla bir dizi etkinliğe imza attıklarını vurgulayarak, "Uçuşumuz Çoban Dede Tabyası'nda başladı. Bir kuş gibi süzülerek ovaya indik. Yamaç paraşütü oldukça heyecanlıydı. Ama hocamız bu anlamda çok deneyimli. Yükseklik korkumu da bu sayede yenmiş oldum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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