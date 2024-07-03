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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kandilli Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kandilli Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek tesisleri inceledi. Tesisler, kış turizmine önemli katkılar sağlamaktadır.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kandilli Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatları için tesis edilen Kayaklı Koşu ve Biatlon Kamp Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Vali Çiftçi; Dünya, Balkan ve Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmış olan alandaki 35 yataklı otel, sosyal tesis ve yarış idare binasını gezdi.

Bu yıldan itibaren Gençlik Merkezleri'nin düzenleyeceği Gençlik Kampları'na da ev sahipliği yapacak olan tesisler, kış turizmine önemli katkılar sağlamakta.

Vali Mustafa Çiftçi'nin incelemelerine; Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır ve Kandilli Kayak Merkezi Müdürü Özay Temel eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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