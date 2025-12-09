Erzurum Teknik Üniversitesi, ÜNİLİG Türkiye şampiyonluğunu kutladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ÜNİLİG şampiyonluğunu kutladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve ÜNİLİG yarışmalarında dereceye giren sporcular katıldı.

182 üniversite arasında toplam madalya sıralamasında Türkiye şampiyonluğunu kazanan ETÜ büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2024-2025 sezonunda 182 üniversite arasında toplam madalya sıralamasında Türkiye şampiyonu olmanın, yalnızca bir spor başarısı değil; aynı zamanda kararlılığın, disiplinin, azmin ve kurumsal vizyonumuzun güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çakmak, "Bu başarı, Erzurum Teknik Üniversitesi ailesinin birlikte ortaya koyduğu büyük emeğin, inancın ve yüksek hedeflere yürüyen bir iradenin sonucudur. Elde edilen şampiyonluk, sporcularımızın sahada verdiği mücadelenin, antrenörlerimizin özverisinin, akademisyenlerimizin rehberliğinin ve idari kadromuzun koordineli çalışmasının somut bir yansımasıdır. Her bir öğrencimizi ve bu sürece katkı sunan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Çakmak, ayrıca, kendilerini yakından takip eden, başarılarını kamuoyuna objektif ve doğru bir şekilde aktaran basın mensuplarına da teşekkür ederek, "Üniversitelerin ürettiği değerin toplumla buluşması, sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır. Bugünkü şampiyonluk elbette bir sonuçtur; ancak bunu bir son değil, yeni başlangıçların işareti olarak görüyoruz. Sporun her alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarılar elde etmek ve gençlerimize daha geniş ufuklar açmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Erzurum Teknik Üniversitesi, bilimde, sanatta, kültürde ve sporda Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çakmak daha sonra yarışmalarda dereceye giren sporculara ve takım kaptanlarına teşekkür belgesi verdi.

Programın son bölümünde Rektör ve dekanlarla birlikte öğrenciler birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM