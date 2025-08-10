Erzurum Ovası'nda 2. Geleneksel Güreş Festivali Heyecanı

ERZURUM Ovası'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Güreş Festivali'nde pehlivanları rakiplerinden çok yakıcı güneş zorladı. Güneşin altında kıran kırana geçen mücadelelerde galip gelen sporcular, sevinçlerini parende atarak kutladı. Aşırı sıcaklardan bunalan birçok güreşçi ise karşılaşmalarını gölgede beklemeyi tercih etti veya serinlemek için dağıtılan suları başından aşağı döktü.

Erzurum-Tortum kara yolunun 5'inci kilometresinde, Soğukçerrmik köyü karşısındaki Erzurum Ovası'nda, Yakutiye Belediyesi tarafından EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2'nci Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 230 pehlivanı er meydanında buluşturdu. Etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan da genç güreşçiler katıldı. Festival, izleyicilere unutulmaz bir güreş şöleni yaşattı.

'ATA SPORUMUZA SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZDİR'

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, asırlık ova güreşi geleneğini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uçar, "Şehrimizin geçmişine baktığımızda, Erzurum'un ova köylerinde güreşlerin yaygın olduğunu görüyoruz. Yakutiye Belediyesi olarak bu kadim geleneği ikinci kez yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Ata sporumuz güreşe sahip çıkmak ve bu kültürü yaşatmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Güreş ruhunu Erzurum Ovası'nda yeniden canlandırmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Sıcak havanın etkisiyle güreşçilerin performansı zaman zaman zorlandı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu er meydanında sporcular, karşılaşmalarını gölgede beklemeyi tercih etti. Serinlemek için dağıtılan suları başlarından aşağı döken sporcular, rakiplerinden çok güneşin etkisiyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Festival boyunca Yakutiye Belediyesi, tüm davetlilere dev semaverlerde çay, geleneksel etli pilav ve ayran ikram etti. Tribünlerde kadın izleyicilerin yoğunluğu da dikkat çekti.