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Erzurum haberleri! AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım Elazığsporlu yönetici ve futbolcularla Erzurum'da bir araya geldi

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Erzurum haberleri! AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım Elazığsporlu yönetici ve futbolcularla Erzurum'da bir araya geldi

Edinilen Erzurum haberine göre Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor'a, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım moral ziyaretinde bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor'a, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım moral ziyaretinde bulundu.

TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Entegre Solar Elazığspor'a, Elazığ AK Parti heyetinden moral ziyareti gerçekleştirildi. Elazığspor'u kaldığı otelde ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve beraberindeki heyeti ES Elazığspor Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, teknik direktör Ramazan Çelik ve futbolcular karşıladı. Takıma moral vermek için Erzurum'da olduklarını ifade eden Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Elazığspor bizim sevdamız. Maddi manevi yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Çocukluktan geliyor sevdamız. İnşallah kazasız, sakatlıksız bir sezon geçirmenizi diliyorum. Her zaman yanınızdayız, yeter ki elimizden gelen bir şey olsun" dedi.

Takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan ise yaptığı değerlendirmede, "Sizi görmekten dolayı şeref duyduk, mutlu olduk. İnşallah Allah utandırmaz bizi, alnımızın akıyla geçen seneki mutluluğu bu sene inşallah yine şehrimize tattırmak istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaret sonrası Yıldırım'a, 23 numaralı Elazığspor forması hediye edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Erzurum Elazığ Spor Haberler

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