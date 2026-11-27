Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum Gençlik Spor Kulübü (EGSK) ile Türk Tele kom Spor Kulübü Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışları için atletleri Tokat'a uğurlandı.

Tokat'ta yapılacak olan yarışlarda U16 erkek, U16 kız, U14 erkeklerde Dadaşlar diyarını temsil edecek olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve U14 Kızlarda yarışacak olan Erzurum Türk Tele kom Spor Kulübü atletlerine başarılar dileyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, antrenör ve sporculardan final beklediğini söyledi.

Olimpiyatlar için şimdiden hazırlanın

Erzurum'da şu anda güçlü bir atletizm alt yapı olduğuna işaret eden Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, 3032 olimpiyatlarında Erzurum'dan atletlerin gideceğine inandığını belirterek, Tokat'taki yarışlar öncesinde sporcu ve antrenörlere "Yolunuz açık yarışların sonu final olsun gençler. Hepinize iyi yolculuklar dileriz" dedi.

Tokat'a hareket eden kafilede Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kafile Başkanlığını Mustafa Esen yaparken, antrenör olarak Özkan Kaya ve Hakim Dursun görev aldı. Türk Tele komspor ise kafile başkanı Süleyman Zeki Çiftçi ve Antrenör Türkan Cansever yönetiminde Tokat'a gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı