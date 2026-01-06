Çakmur şampiyon atletleri ödüllendirdi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Antalya'da yapılan ' Eşref Aydın Kros Ligi'nde şampiyonluk kürsüsüne çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kız Takımını ödüllendirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 21 Aralık 2025 tarihinde Antalya'da yapılan "Eşref Aydın Kros Ligi' Türkiye finallerinde takım halinde şampiyon olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kız Atletizm Takımını ödüllendirdi. Antrenörler Mustafa Esen, Özkan Kaya ve Sedat Gönen yönetiminde şampiyonluğa ulaşan sporcular, Dadaşların göğsünü kabarttı. Mavi-beyazlı atletler şampiyonluk kupası ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

İl Müdürü Levent Çakmur, aynı zamanda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı olan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses'in katıldığı törende Antalya'da yapılan U16 Eşref Aydın Kros Liginde Türkiye şampiyonu olan Gençlik Spor Kulübü sporcularını ve antrenörlerini ödüllendirdi.

İl Müdürü Çakmur, "Erzurum Gençlik Spor Kulübü yönetimimizi, antrenörlerimize ve sporcularımızı tebrik eder başarılar dileriz" dedi.

Şampiyonada Semanur Yazgan ferdi olarak Türkiye şampiyonu olurken, Fikriye Karadağ da üçüncü olma başarısı gösterdi. Takım halinde Türkiye şampiyonu olan Mavi-beyazlı kadın atletler, 14 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli'nde yapılacak olan Kulüpler Ligi için hazırlıklarına başladı. - ERZURUM