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Erzurum Gençlik Spor Kulübü 2. Lig'de İkinci Galibiyetini Aldı

Erzurum Gençlik Spor Kulübü 2. Lig'de İkinci Galibiyetini Aldı
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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig müsabakalarında Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Mardin Midyat Spor Voleybol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek iki maçta iki galibiyet elde etti ve grup liderliğine yükseldi.

Türkiye Voleybol federasyonu 2.lig müsabakalarında Erzurum Gençlik Spor Kulübü ikinci galibiyetini aldı.

Mardin Midyat Spor Voleybol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Erzurum ekibi zorlu rakibi karşısında 3-1 lık skorla ayrılarak ikide iki yaptı.

Midyat Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta karşılaşan iki ekipte maça iddialı başladı. Oldukça çekişmeli geçen İlk seti ev sahibi ekip 25 - 22 kazandı.

İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü kulübü 25 - 17 ile durumu eşitledi. Üçüncü sette oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi bu seride 25 -18 aldı. Dördüncü set yine nefeslerin kesildiği karşılıklı sayılarla geçti, fakat Filenin Dadaşları bu seti de 25 - 20 kazanmayı başardı.

FVF 2.ligde mücadele eden filenin Dadaşları 6 puanla grupta ilk sırada yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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