Erzurum'da Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları bugün Erzurum'da başladı. Yarışmalarda, Türkiye'nin en iyi sprinterleri ile uluslararası atletlerin yarışacağını söyleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk sporculardan birçok rekor beklediklerini söyledi.

Önceki yıllarda Erzurum Sprint Kupası'nın, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası'na 10'dan fazla kota sağladığını ifada eden Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar, katılımcı sporcuların 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık ve bunun yanı sıra Budapeşte'de yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası, Norveç'in Oslo kentinde yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası'nda baraj geçmek için mücadele edeceklerini belirtti. Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmalara Türkiye'den 60 sporcunun katıldığını belirten Çintimar, "Dünya Atletizm Federasyonu'nun gözetiminde ve olimpiyat dünya kotaları olarak yapılan bir yarışma. Atletler, kota derecelerini geçmek için kıyasıya yarışacaklar. Yüksek rakım ve çok güzel sentetik pistlere sahip olan Erzurum'da inşallah bundan sonra daha güçlü ve daha büyük yarışmaları organize edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan yarışmalarda 2017 Dünya U18 şampiyonu Mizgin Ay, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20.09'luk derecesiyle birinci olan Ramil Guliyev, 2022 yılında Kolombiya'da yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonasında altın madalya alan İsmail Nezir, 2021'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında altın madalya sahibi olan Berke Akçam, 2022 yılında ülkemizde yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında 200 metre branşında birinci olarak altın madalya sahibi olan Elif Polat ve Türkiye rekortmenleri Kayhan Özer, Miktad Sevler, Şevval Ayaz gibi genç yetenekler de boy gösterecek.