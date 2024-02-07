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Erzurum'da Türkiye Üniversiteler arası Judo Şampiyonası başladı

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası Judo Şampiyonası'nın açılış programı gerçekleştirildi. Şampiyonada 28 farklı üniversiteden 40 kadın ve 70 erkek sporcu mindere çıkarken toplamda 165 müsabaka gerçekleştirildi. ETÜ adına katılan sporcular Yunus Emre Esenboğa ve Muhammet Ali Demirel altın madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası Judo Şampiyonası'nın açılış programı gerçekleştirildi.

ETÜ'nün ev sahipliği yaptığı Türkiye Üniversiteler arası Judo Şampiyonası'nın açılış programına Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Şampiyonada 28 farklı üniversiteden 40 kadın ve 70 erkek sporcu mindere çıkarken toplamda 165 müsabaka gerçekleştirildi. Şampiyonaya ETÜ adına katılan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yunus Emre Esenboğa ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Ali Demirel karşılaştıkları tüm rakipleri mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada madalya kazanan sporcular için düzenlenen törende konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şampiyonaya katılan sporcuları tebrik ederek: "Umuyorum ki Erzurum'da güzel vakit geçireceksiniz. Müsabakaların yanı sıra şehrimizin tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatınız olacak. Sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Başta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olmak üzere Judo Federasyonu Başkanımıza ve Rektörümüze emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Rektör Çakmak ise Türkiye Üniversiteler arası Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: "28 üniversitemizden birbirinden kıymetli toplam 110 sporcumuz bu şampiyonaya katılma başarısı gösterdi. Sporcularımız arasında Avrupa Dünya Şampiyonu olimpik sporcumuz Mihraç Akkuş, Avrupa Şampiyonu Muhammed Ali Demirel ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazanan Samet Kumtaş, Müberra Güneş ve Aziz Kara gibi sporcularımız bulunuyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ülkemizin judo camiası mensupları da büyük acılar yaşamıştı. Yaşadıkları acıya rağmen aramızda olan ve şampiyonamıza katılan depremzede kardeşlerimiz bulunuyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor ve yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Judoya ve üniversite sporlarına sundukları katkılardan ötürü tüm depremzede kardeşlerimiz adına hakemlerimiz sayın Kadir Saday'a ve Sayın İsmail Sefa Kocabaş'a teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şampiyonamızın başarıyla geçmesini diliyor hepinizi selamlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden program, sporcuların madalyalarını alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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