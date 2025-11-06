Erzurum'da Sporculara Tatlı Jest: Baklava İkramı

Erzurum GSİM spor salonlarında en tatlı antrenman günlerine sahne oldu. Yakutiye, Aziziye ve Palandöken Spor Salonlarında antrenman yapan sporculara baklava ikram edildi. Baklavadan tadan sporcu ve antrenörler, "Tatlı yiyelim tatlı koşalım" yorumlarını yaparak tatlı jest için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir farkındalığa daha imza attı. GSİM bu gün eş zamanlı olarak üç merkez ilçede spor yapan sporculara eş zamanlı olarak tatlı bir jest yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki spor salonlarında eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikle sporculara tatlı ikramında bulundu.

Çakmur ve Dönmez selam ve tatlı gönderdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in selamlarını ileten spor uzmanları ve tesis amirleri, antrenmanlarını sürdüren sporcularla bir araya gelerek onlara baklava ikram etti. Farkındalık oluşturan bir etkinlikte sporcular moral kazanırken, antrenmana ve maçlara yüksek motivasyonla hazırlandılar.

Sporcularımıza en tatlı takdir

Erzurum GSİM olarak tatlı bir farkındalığa imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Sporcularımız bizim için sadece başarı kaynağı değil, aynı zamanda gençliğimizin enerjisini ve disiplinini temsil ediyorlar. Onların yanında olmak, küçük bir ikramla da olsa emeklerini takdir ettiğimizi göstermek istedik. Erzurum'da sporun her branşında, her yaş grubunda aynı heyecanı yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ilgi ve destekleri sayesinde sporda aylardır bir numara olduklarının altını çizerek, "Onursal başkanımız Levent Çakmur'a sonsuz teşekkürler" dedi.

Sporcular mutlu oldu

GSİM'nin jesti karşısında sporcular mutluluklarını dile getirdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, benzer etkinliklerle sporcuların motivasyonunu artırmayı ve tesislerde aile sıcaklığını hissettirmeyi hedefliyor. - ERZURUM