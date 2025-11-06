Haberler

Erzurum'da Sporculara Tatlı Jest: Baklava İkramı

Erzurum'da Sporculara Tatlı Jest: Baklava İkramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor salonlarında antrenman yapan sporculara baklava ikram ederek tatlı bir sürpriz yaptı. Sporcular, bu jestle moral bulurken, motivasyonlarının arttığını ifade ettiler.

Erzurum GSİM spor salonlarında en tatlı antrenman günlerine sahne oldu. Yakutiye, Aziziye ve Palandöken Spor Salonlarında antrenman yapan sporculara baklava ikram edildi. Baklavadan tadan sporcu ve antrenörler, "Tatlı yiyelim tatlı koşalım" yorumlarını yaparak tatlı jest için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir farkındalığa daha imza attı. GSİM bu gün eş zamanlı olarak üç merkez ilçede spor yapan sporculara eş zamanlı olarak tatlı bir jest yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki spor salonlarında eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikle sporculara tatlı ikramında bulundu.

Çakmur ve Dönmez selam ve tatlı gönderdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in selamlarını ileten spor uzmanları ve tesis amirleri, antrenmanlarını sürdüren sporcularla bir araya gelerek onlara baklava ikram etti. Farkındalık oluşturan bir etkinlikte sporcular moral kazanırken, antrenmana ve maçlara yüksek motivasyonla hazırlandılar.

Sporcularımıza en tatlı takdir

Erzurum GSİM olarak tatlı bir farkındalığa imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Sporcularımız bizim için sadece başarı kaynağı değil, aynı zamanda gençliğimizin enerjisini ve disiplinini temsil ediyorlar. Onların yanında olmak, küçük bir ikramla da olsa emeklerini takdir ettiğimizi göstermek istedik. Erzurum'da sporun her branşında, her yaş grubunda aynı heyecanı yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ilgi ve destekleri sayesinde sporda aylardır bir numara olduklarının altını çizerek, "Onursal başkanımız Levent Çakmur'a sonsuz teşekkürler" dedi.

Sporcular mutlu oldu

GSİM'nin jesti karşısında sporcular mutluluklarını dile getirdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, benzer etkinliklerle sporcuların motivasyonunu artırmayı ve tesislerde aile sıcaklığını hissettirmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı

Anne ile oğlundan günlerdir haber yok! "Araç" detayı gizemi artırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.