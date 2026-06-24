Sokaklar bizim futbol turnuvası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) en önemli projelerinden biri olan 'Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Turnuvası'na Erzurum GSİM ev sahipliği yapıyor. 21 erkek 13 kız takımının katılımıyla başlayan müsabakalar için açılış töreni düzenlendi. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Spor Şehri Erzurum'da sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) Sokaklar Bizim Projesi kapsamında 5X5 Futbol Turnuvası' Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Yakutiye 2 Nolu Sentetik Futbol Sahasında başladı. Turnuvanın açılış töreni de yoğun bir ilgi gördü. 21 erkek, 13 kız takımının top koşturduğu 5x5 Türkiye Yarı Finalleri Erzurum ayağında mücadele eden takımlara başarı dileklerini ileten Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, takımlara fair play ruhu içinde sakatlıktan uzak bir turnuva olması dileğinde bulundu.

Dönmez, "Spor Şehri Erzurum'da sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz biliyorsunuz Biz hem kışın hem yazın yüksek irtifak kamplarının yapıldığı bir spor merkezi hem kış sporlarının hem de kar sporlarının merkeziyiz başkentiyiz. Geçmişte büyük organizasyonlar yapmış, 25'nci dünya üniversiteler kış oyunlarını başarıyla yapmış bu şehir, nasip olursa 2028 Üniversiteler Kış Sporları Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak" dedi.

Sizlere futbolun yanı sıra buz pateni keyfi yaptırmak istiyoruz

Erzurum'a gelen gençlerin, futboldan arta kalan zamanlarda güzel vakitler geçireceğine inandığını belirten Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Buz sporları salonlarımızda sizleri ücretsiz olarak bu salonlarımıza misafir etmek istiyoruz. Sizlere Paten yaptırmak istiyoruz. Paten yapmak isteyenler idarecileriyle antrenörle beraber bizim yetkili arkadaşlarımızla irtibata geçerlerse, sizleri buz paten salonlarımızda bir buz pateni yaptıralım, belki bazılarınız yapmıştır, Belki bazılarınız ilk ilk deneyim olur. Olimpik testlerimizde Avrupa'da sayılı buz sporları tesislerimizde buz pateni keyfi yapmış olun. İnşallah sağ salim geldiğiniz şehrimizden inşallah tekrar Sağ Salim şehirlerinize sakatlık yaşanmadan, kazasız belasız dönersiniz ailelerinize şehirlerinize çok Selamlarınızı götürün her birinize Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Dönmez, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un de selamlarını gençlere iletti. Açılış töreninin ardından ilk gün müsabakalarına geçildi ve gençler 5x5 futbol turnuvasında galip gelmek için mücadele etti.

Yücel Karakoç ve Fetullah Demir'in tertip komitesi üyeliğini yaptığı müsabakalarda iki erkek, iki kız takımı olmak üzere toplam 4 takım Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı