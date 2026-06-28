Minikler minderde kozlarını paylaştı

Erzurum Güreş İl Temsilciliği faaliyet programı kapsamında düzenlenen Minikler Güreş İl Seçmeleri, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde toplam 248 sporcu mindere çıkarak mücadele etti. Kategorilerinde birinci olan sporcular, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek 76 sporcunun belirlendiği organizasyonda, Vali Aydın Baruş 38 kilogram kategorisinde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğin şampiyon güreşçilerini yetiştiren tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini kutluyor, Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı