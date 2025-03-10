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Erzurum'da İstiklal Marşı ve Kurtuluş Anısına Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Erzurum'da İstiklal Marşı ve Kurtuluş Anısına Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
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Erzurum'da İstiklal Marşının Kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı anısına Yakutiye Spor Salonunda düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Madalyalar, GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez tarafından takdim edildi.

İstiklal Marşının Kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu anısına Yakutiye Spor Salonunda Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Sporcuların madalyalarını GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez takdim etti.

Erzurum'da gençler 'Kurtuluş Kupası' Masa tenisi turnuvasında buluştu.

İstiklal Marşının Kabulü ve Erzurum'un Düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yılı anısına 8-9-Mart Yakutiye spor salonunda Masa Tenisi turnuvasın düzenlendi. 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada sporcular, masada kurtuluş kupasını kazanmak için raket salladılar.

Çakmur'a teşekkür

Antrenör Mahmut Çağlayan, 8-9 Mart 2025 Tarihleri arasında Yakutiye spor salonunda Erzurum'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşının kabul yıl dönümü anısına yapılan Masa Tenisi İl şampiyonasına katılımdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Bizlere olan katkılarından dolayı İl Müdürümüz Levent Çakmur'a, Yakutiye İlçe Müdürümüz İkram Sönmez ile müsabakalarımıza katılım sağlayarak, dereceye giren sporcularımıza madalya takdim eden, Spor Hizmetleri İl Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e Masa Tenisi camiası olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.

Madalyalar Dönmez'den

Dereceye giren sporcuların madalyalarını veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Erzurum'un düşman işgalinden Kurtuluşu anısına Masa Tenisi Turnuvası düzenledik. 100'e yakın sporcunun katılımıyla yapılan masa tenisi turnuvasında Minikler, Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde dereceye giren sporcularımıza il müdürümüz Levent Çakmur'u vekaleten ödüllerini takdim ettik. Turnuvaya katılan tüm Antrenör ve Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Çocuklarını spora yönlendiren ve onları destekleyen ailelere de teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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