Erzurum'da Alp Disiplini FIS-YOG Milli Takımı seçmeleri tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS-YOG Milli Takımı seçme müsabakaları Erzurum'da tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum'un Palandöken'den sonra Konaklı Kayak Merkezi'ninde yıldızının parladığını belirterek, "Konaklı'daki pistlerde gerçekleşen Alp Disiplini FIS-YOG Milli takımı seçmeleri çok güzel geçti. Sporcularımızın puanlarının çok yakın olması bizleri sevindirdi. Geleceğin şampiyonları burada çıkacak. 2023 yılı deprem felaketi nedeniyle sönük geçmesine rağmen faaliyetlerimizi devam ettirdik" diye konuştu.

Konaklı Kayak Merkezinde iki gün gün süren müsabakalar sonrasında FIS ve YOG takımları şöyle oluştu:

FIS Kadınlar: 1. Ada Hasırcı, 2. Serra Nur Kartal 3. Ayla Sarafin

FIS Erkekler: 1. Thomas Kaan Önal Lang 2. Salih Yusuf Kartaltepe 3. Can Göydaş

YOG Milli Takımı: Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önal Lang - ERZURUM