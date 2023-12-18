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Erzurum'da Alp Disiplini FIS-YOG Milli Takımı seçmeleri tamamlandı

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Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS-YOG Milli Takımı seçme müsabakaları Erzurum'da tamamlandı. Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda FIS ve YOG takımları belirlendi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS-YOG Milli Takımı seçme müsabakaları Erzurum'da tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum'un Palandöken'den sonra Konaklı Kayak Merkezi'ninde yıldızının parladığını belirterek, "Konaklı'daki pistlerde gerçekleşen Alp Disiplini FIS-YOG Milli takımı seçmeleri çok güzel geçti. Sporcularımızın puanlarının çok yakın olması bizleri sevindirdi. Geleceğin şampiyonları burada çıkacak. 2023 yılı deprem felaketi nedeniyle sönük geçmesine rağmen faaliyetlerimizi devam ettirdik" diye konuştu.

Konaklı Kayak Merkezinde iki gün gün süren müsabakalar sonrasında FIS ve YOG takımları şöyle oluştu:

FIS Kadınlar: 1. Ada Hasırcı, 2. Serra Nur Kartal 3. Ayla Sarafin

FIS Erkekler: 1. Thomas Kaan Önal Lang 2. Salih Yusuf Kartaltepe 3. Can Göydaş

YOG Milli Takımı: Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önal Lang - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Kayak Merkezi Erzurum Milli Takım Spor Güncel Haberler

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