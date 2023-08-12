- Erzurum, Avrupa şampiyonunu bağrına bastı

ERZURUM - İsrail'de yapılan U20 Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bin 500 metre yarışlarında Avrupa şampiyonu olan, 800 metrede ise bronz madalya kazanan Dilek Koçak, havalimanında davul-zurna, dans gösterileri ve çiçeklerle karşılandı.

Erzurum, Avrupa şampiyonu Dilek Koçak'ı bağrına bastı. İsrail'de yapılan U20 Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bir diğer Erzurumlu sporcu Ömer Faruk Bozdağ ile birlikte Türkiye'yi temsil eden Dilek Koçak, bin 500 metrede Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu 800 metrede ise ülkemize bronz madalya kazandırdı. Antrenör Fesih Doğan ve milli takım arkadaşı Ömer Faruk Bozdağ ile birlikte memleketi Erzurum'a gelen Koçak, havalimanında davul-zurna, dans gösterileri ve çiçeklerle karşılandı. Erzurum TOHM ve SEM sporcuları ile Reşit Karabacak Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile atletizm antrenörleri de karşılama törenine katıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, milli sporcular Dilek Koçak, Ömer Faruk Bozdağ ile Antrenör Fesih Doğan'a çiçek takarak başarıdan dolayı kendilerini tebrik ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Dilek Koçak'ın başarısından gurur duyduklarını belirterek, olimpiyatlara katılacağına inandıklarını söyledi. Avrupa şampiyonluğunun Erzurum ve Türkiye için çok önemli bir madalya olduğunu belirten Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son zamanlarda yapmış olduğu önemli projeler var. Onlardan bir tanesi de 'Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri' projesi. Dilek de bu projenin içerisinden gelen bir sporcumuz. Buradan inşallah olimpiyatlara gidecek. Avrupa Şampiyonası'nda yapmış olduğu dereceler çok kıymetli ve değerli. Erzurum'da atletizmin ne kadar önemli bir branş olduğunu da ortaya çıkarıyor. Şunu görüyoruz ki Dilek, muhakkak Erzurum'a ve ülkemize olimpiyat madalyasıyla gelecek ve bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracak. Biz Dilek'e güveniyoruz ve ona en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hedefim 2024 Paris Yaz Olimpiyatları

Milli sporcu Dilek Koçak, kendisine destek olan ve havalimanına karşılamaya gelen herkese teşekkür etti. Şampiyon olduğu için mutlu belirten milli atlet ülkesine çifte madalya kazandırmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Avrupa Şampiyonu milli atlet, "Yarış çok tempolu geçti. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu yarış benim için bir başlangıçtı. Bir kapının açılışıydı. İnşallah çok daha ileriye gideceğim. Daha önceden evden televizyondan olimpiyatları falan izliyordum. 'Ben de koşarım, bunları geçerim' diyordum. Öyle bir hayalim vardı ve kavuştum" dedi.

Doğan: "Bu daha başlangıç"

Aynı zamanda TAF Erzurum İl Temsilcisi olan Antrenör Fesih Doğan ise yarışların yoğun bir tempoda gerçekleştiğini ifade ederek, olimpiyatlar öncesinde Avrupa arenasında müthiş bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Başarılı antrenör, "Bu bir başlangıç, özellikle önümüzdeki yıl olimpiyatlar için bizi aşırı derecede motive etti. Önümüzdeki yıl olimpiyat barajını geçerek ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa şampiyonu milli atlet Dilek Koçak, daha sonra konvoyla Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada da TOHM ve SEM sporcuları ile TOHM Koordinatörleri Muzaffer Kaya ve Esra Bayram milli atleti meşalelerle karşıladı.