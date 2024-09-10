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Erzurum Adliyesi Kamu Spor Oyunlarında Masa Tenisi İl Birincisi Oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunlarında Masa tenisi il birinciliğini Erzurum Adliyesi kazandı. Erzurum Adliyesi ile birlikte ikinci olan Emniyet Müdürlüğü, Bölge Şampiyonasında mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunlarında Masa tenisi il birinciliğini Erzurum Adliyesi kazandı. Erzurum Adliyesi ile birlikte ikinci olan Emniyet Müdürlüğü, Bölge Şampiyonasında mücadele edecek.

Kamu Spor Oyunları'nda Masa Tenisinde şampiyon Erzurum Adliyesi oldu. GSB Kamu Spor Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi. Dereye giren takımlar belli oldu.

Nefes kesen mücadelelere sahne olan Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi İl Şampiyonasında birincilik kürsüsüne Erzurum Adliyesi çıktı. Rakiplerini geride bırakan Erzurum Adliyesi şampiyon olarak Erzincan'da yapılacak olan Bölge Şampiyonası'nda katılmaya hak kazandı. İkinci olan Emniyet Müdürlüğü de yine Erzincan'da Erzurum'u temsil edecek. Atatürk Üniversitesi üçüncü olurken, E-Tipi Cezaevi 4. Sırada kendisine yer buldu. Masa tenisi Erzurum İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, kamu çalışanlarının masatenisine gösterdikleri ilgiden dolayı bir hayli memnun olduklarını söyledi. Yavilioğlu, turnuvaya katılan kamu çalışanlarına teşekkür etti.

Masa Tenisi Antrenörü ve Yakutiye Spor Salonu Tesis Amiri Mahmut Çağlayan ise Kamu Spor Oyunlarında görev yapan hakemlere ve personele teşekkür ederken, Erzurum'u Erzincan'da yapılacak olan Bölge Şampiyonasında temsil edecek olan Erzurum Adliyesi ile Emniyet Müdürlüğü Masa Takımına başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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