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Erzincanspor iç saha maçlarını 12 bin 981 kişilik 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynuyor

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Erzincanspor iç saha maçlarını 12 bin 981 kişilik 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynuyor
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Erzincan kent merkezindeki 13 Şubat Şehir Stadyumu, 28 Ağustos 2022'de hizmete açıldı. 12 bin 981 kişi kapasiteli ve alttan ısıtmalı çim zemine sahip stadyum, Erzincanspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu, 2022 yılında hizmete açılmasının ardından Erzincanspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezinde bulunan stadyum, 28 Ağustos 2022'de açıldı. 12 bin 981 kişi kapasiteli tesis, modern altyapısıyla kentteki futbol karşılaşmalarının önemli adresleri arasında yer alıyor.

Alttan ısıtmalı doğal çim zemine sahip stadyumda, futbolcuların farklı hava koşullarında müsabakalarını sürdürebilmesine imkan sağlanıyor.

Erzincanspor'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı stadyumda taraftarlar için geniş tribün alanlarının yanı sıra 600'ün üzerinde araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Kent merkezindeki konumuyla ulaşım kolaylığı da sağlayan 13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan'daki futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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