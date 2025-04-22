Erzincanlı Mahir İçli, Sem-Tohm Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Sem-Tohm Olimpik Deneme Yarışması'nda Erzincanlı sporcu Mahir İçli Atletizm üç adım atlama branşında Türkiye birincisi oldu.

15.02 metrelik atlayışıyla yarışmada Türkiye Şampiyonluğu elde eden Erzincanlı sporcu Mahir İçli, aynı zamanda kendi kişisel en iyi derecesini de 71 cm geliştirme başarısı gösterdi. İçli, 15.05 metre olan U20 Avrupa Şampiyonası barajını da yalnızca 3 santimetre ile kaçırdı. - ERZİNCAN