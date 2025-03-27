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Erzincanlı Galip Berat Afal, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı

Erzincanlı Galip Berat Afal, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı
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21-23 Mart 2025 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Havalı Silahlar Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Galip Berat Afal, Erkekler Havalı Tüfek disiplininde 626.7 puan ile yeni Türkiye rekorunu kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer Erzincanlı sporcu Yiğit Geçim ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Havalı Silahlar Ünilig Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı atıcılık sporcularından Galip Berat Afal yeni Türkiye rekorunu kırdı.

21 - 23 Mart 2025 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Havalı Silahlar Ünilig Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Erzincanlı atıcılık sporcu Galip Berat Afal, Erkekler Havalı Tüfek disiplininde Türkiye Şampiyonu oldu. Afal, 626.7 puan atarak yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Öte yandan müsabakalarda yarışan Erzincanlı sporcu Yiğit Geçim ise Erkekler Havalı Tüfek disiplininde Türkiye 3'üncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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