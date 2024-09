Erzincan'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, büyülerde kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Organizasyonda 20 il ve 28 kulüpten 132 sporcu mücadele ediyor.

Vali Hamza Aydoğdu, açılışta, bunun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda kültürü, medeniyeti, tarihi ve inançları bu asra taşıdığını söyledi.

Milattan önce 209 yılında Metehan zamanında ok kullanıldığını hatırlatan Aydoğdu, şunları dile getirdi:

"Hem Türk tarihinde hem İslam tarihinde bizim geleneğimiz ve örfümüz olan bir yarışmayı bugün burada yapıyoruz. Erzincan, kadim bir kültüre sahip. Buradaki bütün organizasyonların kusursuz olmasının sırrı ilimizde Allah'a hamdolsun birlik ve beraberlik vardır. Biz bir vücudun azaları gibi hareket ederiz. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanlarımız ve birim amirlerimiz, herkes kendi bulunduğu konumda işini en iyi yapmaya çaba sarf eder. İnşallah bizler arkadaşlarımızla bu güzellikleri, bu iyilikleri korumaya ve muhafaza etmeye birlikte devam edeceğiz. İnşallah ulusal ve uluslararası organizasyonları burada yapmak için çalışacağız."

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz ise kemankeşlikleriyle Mengücek Melik Gazi'nin ruhuna da ok attıklarını belirtti.

Gittikleri her ilde, yaptıkları her müsabakada sadece yay gerip ok atmadıklarını aktaran Toksöz, "Bir tarihi yaşatma misyonu da üstlendiğimizi biliyoruz. Federasyon olarak yaptığımız çalışmalarda bunları gerçekten önemseyerek yapıyoruz. Önce ahlak ve maneviyat çerçevesinde atalarına yakışır torunların evlatları olarak bu sporu geliştirme gayemiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da Erzincan'ın tarihin her döneminde sporun ve kültürün merkezi olduğunu kaydetti.

Birçok doğa sporunun Erzincan'da huzur ve güven içerisinde yapıldığını anlatan Karaman, "Bugün burada yapılan müsabaka hem tarihi mirasa sahip çıkmamızın hem de geleceğe güçlü bir adım atmanın göstergesi olacaktır. Okçuluk sadece bir spor değil, aynı zamanda odaklanma ve sabır gerektiren bir yaşam tarzı." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfü Yakut, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür, sporcular, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.