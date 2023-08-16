Erzincan Badmintonu Türkiye'yi temsil ediyor

Erzincanlı milli sporcuların başarılarıyla adını duyuran Erzincan, badminton branşında Türkiye'nin en iyilerini yetiştiriyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenman yapan sporcular, Türkiye'de ve dünyada birçok madalya kazanıyor. Badminton branşından Türkiye'nin elde ettiği 4 Avrupa şampiyonluğunun 4'ü de Erzincan'dan çıkarken, yaklaşık 12-13 Avrupa derecesinin 8'i de Erzincanlı sporculardan elde ediliyor. Erzincan, badminton alanında Türkiye'nin önde gelen bir markası haline gelmiştir.

- Avrupa Erzincan'ı Badmintondan tanıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın ismi uluslararası arenada badmintonla anılıyor.

Türkiye'ye sayısız madalyalar kazandıran, almış oldukları derecelerle Türk spor tarihine giren Erzincanlı Milli sporcular elde ettikleri derecelerle Badminton Milli Takımının lokomotifi olurken Erzincan'ın adını da dünyaya duyuruyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenman yapan sporcular hem Türkiye'de hem de dünyada madalyalara doymuyor. Türkiye'nin en iyilerinin yetiştiği badmintona sporcular 7 yaşında başlıyor. Erzincan'da bulunan 5 antrenör ile 25 milli sporcu yetiştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adeta fabrika gibi çalışıyor. Badminton branşından Türkiye'nin elde ettiği 4 Avrupa şampiyonluğunun 4'ü de Erzincan'dan çıkarken yaklaşık 12-13 Avrupa derecesinin 8'i yine Erzincan'dan yetişen sporculardan elde edildi.

"Badmintonda Türkiye'deki ilklere Erzincan imza attı"

Badminton Antrenörü Murat Sönmez, Erzincan'ın Badminton branşında dünyaya açıldığını belirterek, "Erzincan Badminton da aslında Türkiye genelinde, hatta Balkanlar'da ve Avrupa'da bir marka haline geldi. Türkiye'nin şuan 4 tane Avrupa şampiyonu var bu branştan. 4'ü de Erzincan'dan çıktı. Yaklaşık 12-13 Avrupa derecesinde 8 tanesi yine Erzincan'dan. Dünya 5'nciliği, Okullar Arası Dünya 2'nciliği, Üniversiteler Arası Avrupa 3'üncülüğü, Avrupa Şampiyonluğu, yani Türkiye'de birçok ilke Erzincanlı sporcular imza attı. Şuan 5 antrenörle fabrika gibi çalışıp, 7 yaşından alıp 22-23 yaşına kadar sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 25'e yakın milli sporcumuz var. Sürekli aktif halde. 2-3 sporcumuz Avrupa liginde oynuyor. Kısacası Erzincan Avrupa'da çok önemli bir yerde" dedi.

Daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Badminton Antrenörü Uğur Erçetin ise, "Şimdi yılların bir birikimi var, emeği var. Murat hocayla birlikte 2008 yılında çalışmalara başladık. Özverili bir çalışma. Çocukların ve ailelerinin katkıları, destekleriyle İl Müdürlüğümüzün destekleriyle, kulüplerimizin verdikleri destekler sayesinde belli bir yere kadar geldik. Bu da bizleri sevindiriyor. Aslında daha iyi yerlere gidebilmemiz gerekiyor ama bazı şartların oluşması lazım. Önümüzde ki günlerde o şartlar düzelirse daha iyi konuma geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu.