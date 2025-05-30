ERVA Sağlık Spor Kulübü Öğrencilerinden İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret

ERVA Sağlık Spor Kulübü Öğrencilerinden İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri, İstanbul ve Avrupa'daki şampiyonalarda başarı elde eden ERVA Sağlık Spor Kulübü öğrencileri, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret ederek başarılarını paylaştı ve sporun önemine dair sohbet etti.

Kayseri, İstanbul ve Avrupa'da düzenlenen çeşitli şampiyonalarda derece elde eden ERVA Sağlık Spor Kulübü öğrencileri, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

Sporcuların elde ettiği başarıların tebrik edildiği ziyarette, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimindeki önemi üzerine sohbet gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Genç yaşta böyle büyük başarılar elde eden çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, öz güven ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temelidir. Çocuklarımızın spora yönelmesi ve ulusal, uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi hepimiz için gurur kaynağıdır. Başta ERVA Spor Kulüplerini ilimize kazandırarak gençlerimizin spora yönelmesine vesile olan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere, antrenörlerimize ve ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonunda sporcular, şampiyonluk madalyalarını Dr. Erşan'la paylaşarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.