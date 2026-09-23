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Ertuğrul Doğan, Şenol Kazancı’yı Turkcell'de ziyaret etti, yayın ihalesi görüşüldü

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Ertuğrul Doğan, Şenol Kazancı’yı Turkcell'de ziyaret etti, yayın ihalesi görüşüldü
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Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Turkcell Genel Müdürlüğü’ndeki görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in yeni yayın ihalesi değerlendirildi.

TÜRKİYE Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Turkcell Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları yeni yayın ihalesi konuları değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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