Ertuğrul Doğan'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na olay sözler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor- Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili sözlerine karşılık verdi.

DOĞAN'DAN HACIOSMANOĞLU'NA YANIT

Trabzonspor- Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'ı tebrik ettiğini söyleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "İbrahim Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi, şampiyonlukta da böyleydi" dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Çok ilginç bir şekilde hakem takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var penaltı beklediği. Bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken, niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı, çok daha rahat olurdu. Sayın Federasyon Başkanımızın bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının başka bir takıma kullanılarak kaybedilmesi gerçekten çok enteresan."

HACIOSMANOĞLU: ALİ ŞANSALANI TEBRİK ETTİM

Geçtiğimiz günlerde Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Doğan'a karşılık vererek, "Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, 'Bir Beşiktaş forması eksikti' dedi. Ben de maçtan sonra hakemi aradım ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek" açıklamasını yapmıştı.