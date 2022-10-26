Ertem Şener'in Şampiyonlar Ligi maçında verdiği bilgi futbolseverlere kanal değiştirtti

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi canlı anlatan ünlü spiker Ertem Şener'in verdiği bilgiler futbolseverlerin tepkisini çekti. Katalan devinin golcüsünü anlatırken, "Lewandowski'nin annesi voleybolcu, babası futbolcu, eşi karateci." ifadelerini kullanan Şener için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler, Şener'in fazla detay bilgi verdiğini bu sebeple maçı kaçırdığını savunurken, kanal değiştirdiklerini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına sahne olan Barcelona- Bayern Münih mücadelesini ünlü spiker Ertem Şener anlattı. Deneyimli spikerin maç oynanırken verdiği bilgiler futbolseverlerin tepkisini çekti.

VERDİĞİ BİLGİLER TEPKİ ÇEKTİ

Barcelona- Bayern Münih maçını anlatan Ertem Şener, mücadelede Lewandowski ile ilgili verdiği bilgi futbolseverlerin hoşuna gitmedi. Katalan devinin golcüsü için, "Lewandowski'nin annesi voleybolcu, babası futbolcu, eşi karateci." ifadelerini kullanan Şener için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Futbolseverler, Şener'in fazla detay bilgi verdiğini ve bu sırada maçı kaçırdığını savundu.

BAYERN, BARCELONA'YA GÖZ AÇTIRMADI

Barcelona karşısında maça müthiş başlayan Bayern Münih, 10. dakikada Mane ve 31. dakikada Choupo-Moting ile 2-0 öne geçti. İstatistiklerde de rakibini alt eden Alman devi, ilk yarı bu skorla kapattı.