Al-Jazira, kaleci Ersin Destanoğlu'nu transfer etti
Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 sezon boyunca siyah-beyazlıların A takım formasını terleten 25 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 32 resmi maçta görev alan Ersin, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, ikişer Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Can Öcal