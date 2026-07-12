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Al-Jazira, kaleci Ersin Destanoğlu'nu transfer etti

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Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 sezon boyunca siyah-beyazlıların A takım formasını terleten 25 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 32 resmi maçta görev alan Ersin, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, ikişer Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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