Ersan Parlatan: Hedefimiz Kırklarelispor Maçını Kazanmak

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin Kırklarelispor maçını kazanmak olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ersan Parlatan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Isparta 32 Spor maçını değerlendiren Parlatan, "Gönül isterdi ki Isparta'dan 3 puanla dönelim, ama 1 puan da kötü değil. Maçın genelinde iyi bir futbol sergiledik, birçok pozisyona girdik ve maalesef yine sonuçlandıramadık. Bunun üzerine çalışıyoruz, oyuncularımızla analizler yapıyoruz. Genel anlamda oyundan ve oyuncularımın çabasından memnunum. Fırsatlara bakılırsa maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.

"Hedef 3 puan"

Ligde son üç haftadır berabere kaldıklarını hatırlatan Parlatan, "Kendi sahamızda artık özlenen 3 puana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Isparta 32 Spor maçını Kepez maçı ile karşılaştırırsam, olumlu işler yaptığımızı görebiliyorum. Geliştirdiğimizi, geliştiğimizi görüyorum. O yüzden Cumartesi'ye kitlenip hedeflenip 3 puan almak istiyoruz. Arka arkaya maçlar oynayacağız. Bu maçtan sonra Erzincan deplasmanımız var. Fizik kalitemiz iyi diye düşünüyorum. Maç trafiğine bakılırsa çok zorlanacağımızı da düşünmüyorum. Önemli olan buradan doğru dersler çıkartıp iyi futbol oynayarak iyi skor almak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR