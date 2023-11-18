Ermenistan ile Galler EURO 2024 Elemelerinde berabere kaldı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, konuk ettiği Galler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, konuk ettiği Galler ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'nda Ermenistan, Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadı'nda Galler'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Lucas Zelarrayan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Nayair Tiknizyan'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. - İSTANBUL