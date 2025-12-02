Haberler

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda başladı. İlk gün maçlarında farklı takımlar arasında heyecan dolu mücadeleler yaşandı.

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları, Selçuklu Belediyespor, Volkan Group Spor Kulübü, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Suruç Hokey Spor Kulübü, Kartepe Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Hokeygücü yer alıyor.

Ligin ilk gün maçlarında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Doruk'u 12-3, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik, Suruç Hokey'i 6-5, Volkan Group, Kartepe Belediye'yi 8-3, Metpack Alanya Yıldızları da Gaziantep Hokeygücü'nü 6-4 mağlup etti.

Günün ikinci maçlarında ise Volkan Group, Gaziantep Hokeygücü'nü 14-0, Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Doruk'u 6-3, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik'i 16-8, Kartepe Belediyesi de Suruç Hokey'i 11-9 yendi.

2025-2026 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları, 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.