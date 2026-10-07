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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları 8-10 Ekim'de oynanacak

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları, 8-10 Ekim tarihlerinde Ankara ve İzmir'de oynanacak. 9 takımın mücadele edeceği gruplarda birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek; geçen sezon Efeler Ligi'nde ilk 5'te yer alan takımlar da çeyrek finalde yer alacak.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları, 8-10 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 9 takımın katılacağı grup karşılaşmaları, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart ve İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol salonlarında oynanacak.

İzmir'deki I. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor, Ankara'daki 2. Grup'ta Altekma, Gaziantep Gençlikspor, Akedaş Onikişubat Belediyespor, yine Ankara'daki 3. Grup'ta ise Sultanbeyli Belediyespor, Gebze Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor mücadele edecek.

Gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. Geçen sezon Efeler Ligi sıralamasında ilk 5'te yer alan Ziraat Bankkart, Galatasaray, Halkbank, Spor Toto ve Fenerbahçe Medicana da turnuvaya çeyrek finalde dahil olacak.

Erkekler Kupa Voley grup maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Altekma-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Sultanbeyli Belediyespor-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Atatürk)

9 Ekim Cuma:

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (TVF Atatürk)

16.30 Akedaş Onikişubat Belediyespor-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Sungurlu Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

10 Ekim Cumartesi:

13.00 Gaziantep Gençlikspor-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Gebze Belediyespor-Sungurlu Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)

Kaynak: AA
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