Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap maçları Osmaniye'de başladı - Haberler

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap maçları Osmaniye'de başladı
AA - Ümit Kahrıman - Spor
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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap müsabakaları Osmaniye'de başladı.
GAZİANTEP (AA) - Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap müsabakaları Osmaniye'de başladı.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda ilk maç Gaziantep Polisgücü ile Nizip Belediyesi Gençlik Spor Kulübü takımları arasında oynandı.
Gaziantep ekibi mücadeleden 12-1 galip ayrıldı.
Maçlarda 10 takım, ligde üst sıralarda yer alabilmek için karşı karşıya gelecek.
22 Mayıs'a kadar oynanacak müsabakalar sonucunda ligi ilk 2 sırada tamamlayan takım, Avrupa Hokey Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Son 4 takım ise 1. Lig'e düşecek.
AA / Ümit Kahrıman - Spor