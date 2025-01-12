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Erkan Sözeri: "Daha Dominant Oynamak İstiyoruz"

Erkan Sözeri:
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor maçının ardından futbolcularının çabaladığını ancak gol atamadıkları için mağlup olduklarını belirtti. Sözeri, oyun anlayışlarını sürdürmek ve daha dominant bir oyun oynamak istediklerini vurguladı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor müsabakasının ardından, "Son üç maçta oyuncularımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama o top kaleye girmeyince ister istemez mağlup olunca istediğimiz kadar anlatalım. Ama biz bu oyun anlayışını devam ettirmek istiyoruz. Daha dominant oynamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Üç haftadır oynadığımız oyunun tam karşılığını alamadığımız ortada. Karagümrük maçı, Ankaragücü maçı ve Kocaelispor maçı. Şimdi zaten rakiplerimiz de oyuncular da teknik kadrolar da aynı şeyleri söylüyorlar. Şimdi baktığımız zaman gene böyle biraz temkinli başladık. Çok da iyi başladığımız söylenemez. Ne zaman ki kendi kalemize gol attık o zaman toparlanmaya başladık. Özellikle ilk yarı son 10 dakikası diyelim. Orada biraz baskı kurduk. Girdiğimiz pozisyonlar da var. Ama atamadık topu kaleye atamadık. Tabii ikinci yarı hamlelerimiz oldu. Biraz da içeride oyuncu arkadaşlarla da konuştuk. Biz içerde oynuyoruz, biraz daha dominant oynamamız lazım diye. Zaten arkadaşlarımız kendileri de memnun değildi oynadıkları oyundan. O yüzden ikinci yarı çıktık gerçekten iyi mücadele iyi futbol oynadık, pozisyonlara girdik. Yani son saniyeye kadar her an gol atabilecek bir pozisyondaydık ama üç maçtır gol atamıyoruz. Dolayısıyla onun da sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbol böyle bir şey. Üç maçta Karagümrük, Ankaragücü ve Kocaelispor maçı; oyuncularımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama o top kaleye girmeyince ister istemez mağlup olunca istediğimiz kadar anlatalım. Ama biz bu oyun anlayışını devam ettirmek istiyoruz. Daha dominant oynamak istiyoruz. Hatalardan ders alalım diyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani ben oyuncularıma şu anda hiçbir şey diyemem. Çünkü ya mücadele etmeseler en azından derim ki ya bugün çok mücadele etmedik. Hak ettik bu mağlubiyeti ama öyle bir şey de yok. Dolayısıyla dediğim gibi sayısal golü kaleye atamazsak topu kalenin içine gönderemezsek bu sonuçlar olacak" ifadelerini kullandı.

"Yabancı hakem gündeme geldiği bir dönemde böyle bir yönetim tebrik ediyorum"

Maçın hakemi hakkında da konuşan Sözeri, "Bir dip not da maçın hakemi Kürşad Filiz'e; ben geçen hafta Yasin Kol hakkında dedim ki 'çok iyi maç yönetmedi, beni yanılttı' dedim. Çok inandığım bir hakemdi dedim ve bir baktım işte Bodrumspor - Kayserispor maçı Süper Lig'de ödüllendirildi. Demek ki biz yanlış görüyoruz. Ben onun için çok konuşmayı düşünmüyordum hakemle ilgili ama bugün Kürşad Filiz güzelce onore edilmeyi hak etti. Marifet iltifata tabidir. Harika bir maç yönetti. Tebrik ediyorum onu. Öyle genç hakemler kafasında film olmayan hakemler ben onun büyüğüyüm aferin demek istiyorum. Aferin. Yolu açık olsun. Böyle yönetsinler maçı. Ben de bugün yenildim aynı şeyi hakem için söylüyorum. Özellikle de yabancı hakem gündeme geldiği bir dönemde böyle bir yönetim tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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