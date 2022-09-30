Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erivan Barut dünya şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında, şampiyon oldu.

Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında, şampiyon oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erivan'la bir kez daha gururlandık. Teşekkür ediyoruz bizim güzel yüzlü, çelik bilekli kızımız. 25-30 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Tuncelili Milli Sporcumuz Erivan Barut Ukraynalı rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi.

(Ercan Topaç - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title