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Ergin Ataman, Panathinaikos'a veda etti

Ergin Ataman, Panathinaikos'a veda etti
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Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan Türk antrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Yunanistan ekibine veda etti. Ataman, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan Türk antrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Yunanistan ekibine veda etti.

Türk antrenör Ergin Ataman, Yunanistan takımı Panathinaikos'a veda etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan ziyade en büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı yakalamak oldu. Hepinize teşekkür ederim, hoşça kalın." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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