Ergin Ataman'dan Galatasaray yönetimine sitem, başkan Elmas'a özür, camiaya teşekkür - Haberler

"Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum"

"Galatasaraylı taraftarların çıkartılması konusu ise tamamen bizim dışımızda"

Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef ile dün oynadıkları karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Burak Elmas'ın salonu terk etmesi konusuna bir kez daha değinen Ataman, "Ayrıca değerli başkanımız keşke bu duyarlılığı, ocak ayında Haber Türk'te Fatih Altaylı'nın programına çıktığında, başta kendisini ve mevkisini, Biz Galatasaray taraftarlarını rencide eden tanıtıma da tepki gösterip programı terk edip aynı hassasiyeti gösterebilseydi. Yine de kendisine karşı dün bazı görevlilerin anında çözüm üretememeleri nedeniyle bir yanlış yapıldıysa, ben Efes takımının başantrenörü olarak özür diliyorum. Bizler dostuz ve aile içinde her sorunu çözecek sevgi bağımız kimse tarafından kopartılamaz. Avrupa şampiyonluğu yolunda bize gönülden destek veren tüm Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarlarına da bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.