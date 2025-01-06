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Ergene Velimeşespor, Teknik Direktör Okay Yaman ile Anlaştı

Ergene Velimeşespor, Teknik Direktör Okay Yaman ile Anlaştı
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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin ikinci yarısında teknik direktör Okay Yaman ile yola devam edeceğini açıkladı. Yönetim, Yaman'ın yardımcılığına Ali İhsan Eriz ve Ümit Çelik'i getirdi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor'da yönetim kurulu başkanı Mehmet Us, ligin ikinci yarısında teknik direktörlük görevi için Okay Yaman ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. Yaman'ın yardımcılıklarını Ali İhsan Eriz ile Ümit Çelik yapacak.

Ligin ilk yarısını sadece bir galibiyetle grubunun son sırasında tamamlayan Ergene Velimeşespor'da yönetim ikinci yarı için kolları sıvadı. İlk yarı kadroda yer alan pek çok oyuncu ile yolları ayıran Tekirdağ temsilcisinde ilk iş olarak ligin ikinci yarısında takımın başında görev alacak teknik heyet belirlendi.

Teknik direktör olarak Okay Yaman ile anlaşma sağladıklarını açıklayan Ergene Velimeşespor Başkanı Mehmet Us, "İkinci yarı final niteliğinde 15 tane maçımız var. Bunların 8 tanesini yuvamız olarak gördüğümüz kendi evimizde oynayacağız. Yeni teknik direktör için karar verirken bu da etkili oldu. Senelerdir takımın başında olan, gecesini gündüzüne katan, kötü durumuna üzülen, iyi durumuna sevinen Okay hocamız ve Ali İhsan hocamız ile devam etme kararı aldık. Lüksümüz yok, hocalarımız takıma alışık, uyum sorunu olmayacak" dedi.

Ergene Velimeşespor teknik direktör Okay Yaman ve teknik heyette yer alan Ali İhsan Eriz ile Ümit Çelik nezaretinde ligin ikinci yarısı için çalışmalarına Ergene Naim Süleymanoğlu Tesisleri ile Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda başladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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