Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi Yaz-Kış Turizmde Cazibe Merkezi Oluyor

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, devlet ve özel sektörün yatırımlarıyla yaz-kış doğa sporlarının merkezi haline geliyor.

Ergan Dağı'nda 13 yıl önce hizmete açılan merkez, yaz-kış kayak, yamaç paraşütü gibi birçok doğa sporuna olanak sağlıyor.

Ziyaretçilere göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunan merkezde, Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve özel sektör işbirliğinde yatırımlar yapılıyor.

Yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp merkezi, kayakevi, bungalov ve otel gibi yatırımların devam ettiği Ergan Dağı, her mevsim doğa sporlarının yapılacağı merkez haline getiriliyor.

"Misafirlerin yaz-kış ağırlanabilecekleri güzel lokasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AA muhabirine, Ergan Dağı'ndaki kayak merkezinin her geçen gün popülaritesinin arttığını söyledi.

Kayak merkezinde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Canpolat, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin yükselen yıldızı Ergan Kayak Merkezi'nde otelimiz, kayakevimiz, günübirlik tesisler, pistlerin iyileştirilmesi, birçok çalışma var. Tabiri caizse şu an burası şantiye alanı gibi. Otelimiz iki etaptan oluşuyor. Şu an birinci etabına başladılar. 'Yap işlet devret' modeliyle yapılan bir otel burası. 44 oda ve 5 villadan oluşuyor. İkinci etapta ise 120 oda olacak. 5 yıldızlı otel konseptinde inşa edilen otelimiz, 2025-2026 kış sezonuna hazır olacak.

Aynı şekilde kayakevimiz var. Gençlik Spor Bakanlığının ve Sanayi Bakanlığının destekleriyle yapılıyor. Kayakevimizin 3 bin metrekarenin üzerine bir kapalı alanı olacak. Orası da sezona yetiştirilmeye çalışılıyor. Tüm bunlarla birlikte hem peyzaj çalışmalarımız var hem de gelen misafirlerin yaz-kış ağırlanabilecekleri güzel lokasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz."

"Cazibe merkezi olacağına inanıyoruz"

Canpolat, Ergan Dağı'ndaki tesislerin sadece kışın değil, 12 ay işletilebileceğini belirterek, "Umut ediyorum ki önümüzdeki sezonlarda 2 milyonun çok daha üzerinde bir katılımcı ve misafir ağırlayacak. Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer alacak ve önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Bir de yüksek irtifa kamp merkezimiz var burada. Kamp merkezinin çalışmaları da devam ediyor. Orası da kısa süre içerisinde tamamlanacak ve işletmeye açılacak." dedi.

Yapılan yatırımlarla Ergan Dağı'nın hem kış hem de yaz turizmi için ideal bir merkez haline geleceğini vurgulayan Canpolat, şöyle devam etti:

"Bu sene kış sezonunu kapattıktan sonra skateboarding (kaykay) yarışları yaptık. Dünya Kupası olarak düzenlenen ve etaplardan biri de Erzincan'da olan bir yarıştı. Türkiye'den skateboarding yarışlarına 50 ülkeden sporcu geldi. Bu, hem Erzincan için hem de ülkemiz için gurur vericiydi. O yarışların ardından trekking rotalarımız oluşturuldu. Trekking rotaları sayesinde dağın çeşitli lokasyonlarına hem yürüyerek çıkabiliyor hem de ATV, UTV, safari turları sayesinde de yine trekking yapmak istemeyenler de motorlu araçlarla dağın çeşitli noktalarına çıkabiliyor. Tüm bunlarla birlikte yamaç paraşütü pistlerimiz var. Buralar da aktif şekilde kullanılıyor."

Dağ bölgesindeki yatırımların istihdama da katkı sunacağını dile getiren Canpolat, "Otelimiz önümüzdeki sezona yetişecek. Yüksek irtifa kamp merkezi ve otelin bitmesiyle artık Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde konaklamayla ilgili hiçbir sorun kalmayacak." ifadesini kullandı.