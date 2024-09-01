Erdemli Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Sonuçlandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi. Turnuvaya 48 takım katıldı ve finalde Elvanlıspor şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 19. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi.
Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen turnuvaya 48 takım katıldı.
Turnuvanın finalinde Karakeşlispor'u 3-1 yenen Elvanlıspor şampiyon oldu.
Dereceye giren takımlara kupa verildi.
Kaymakam Aydın Tetikoğlu, turnuvanın dostça geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.