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Erdemli'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Dostluk Turnuvası

Erdemli'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Dostluk Turnuvası
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Mersin’in Erdemli ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen camiler arası halı saha futbol turnuvası, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen camiler arası halı saha futbol turnuvası, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit tarafından verilirken, programa katılan öğrencilere çiğ köfte ikram edildi.

Çamlık Camii, Alata Eski Camii, Kuyuldak Camii ve Nur Mescidi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin mücadele ettiği turnuvada centilmenliğin ön plana çıktığı belirtildi. Müftü İbrahim Yiğit, sporun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade ederek turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Öte yandan Erdemli Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek Küstülü Erkek Kur'an Kursu, Kızılen Erkek Kur'an Kursu ve Kızılen Kız Kur'an Kursu öğrencilerine pamuk şeker ikramında bulundu. Düzenlenen etkinlikle çocukların mutluluğuna ortak olunurken, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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