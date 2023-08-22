Erciyes Zirve Tırmanışları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen Erciyes zirve tırmanışları, 26 Ağustos'ta başlayacak. Tırmanışlar, Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde seyredecek ve zirvede 1 saat geçirecek. Etkinlik, 2, 9, 16, 23 ve 30 Eylül'de yapılacak tırmanışlarla sezonu tamamlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen Erciyes zirve tırmanışları, 26 Ağustos'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı zirveye tırmanış, Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleştirilecek. 26 Ağustos Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanacak doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konaklayıp, sabah erken saatte tırmanışa geçecek.

Katılımcılar, güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde seyredecek.

Zirvede 1 saat geçirecek dağcılar, fotoğraf çekip, zirve defterini imzaladıktan sonra 27 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası'na inecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ayakkabı, sırt çantası, mont, gözlük, şapka ve sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Erciyes AŞ'nin zirve etkinliği 2, 9, 16, 23 ve 30 Eylül'de yapılacak tırmanışlarla sezonu tamamlayacak.