Kayseri'de 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026' yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen "Kökbörü Oyunları Erciyes 2026" gerçekleştirildi.

Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda düzenlenen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların heyecanla izlediği karşılaşmada, Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ile Selçuklu Geleneksel Spor Kulübü sporcuları kıyasıya mücadele etti.

Karlı zeminde oynanan karşılaşmayı, 6-3 Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü kazandı.

Vali Gökmen Çiçek, buradaki konuşmasında, bütün tarih kayıtlarına bakıldığında, ecdadın bozkırlarda kökbörüyle zafer kutladığını ve eğlencelerini bu sporla yaptığını söyledi.

Burada yapılan organizasyonla kadim geleneklere saygılarını ifade ettiklerini belirten Çiçek, "Bu organizasyonun yapılmasında öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten Erciyes'te Büyükşehir Belediyemiz harikalar yaptı. Milyonlarca insan Erciyes'e akın etti. Tüm Türkiye Erciyes'i konuştu." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kadim Türk kültürünün önemli bir mirası olan kökbörünün Erciyes'in eşsiz atmosferinde yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen atlı sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda güç, denge, hız ve takım uyumunun ön plana çıktığını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes bu sene önemli bir dönem yaşadı. 3 milyonun üzerinde ziyaretçisiyle kayak merkezimiz kış sezonunu beklentimizin üzerinde cevap verdi ve yüzümüz güldü. Yeni yapacağımız yatırımlarla Erciyes Kayak Merkezi'nde sadece kış sporlarına özgü değil, değişik etkinliklere hem fırsat vermek hem de yıl boyunca buranın açık kalmasını sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Ali Peksemerci de kökbörü hakkında bilgi vererek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.